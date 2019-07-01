Жертвами паводка в Иркутской области стали двенадцать человек

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Число погибших от паводка в Иркутской области возросло до 12 человек, местонахождение еще девяти неизвестно, сообщил вице-премьер Виталий Мутко на совещании у главы кабмина Дмитрия Медведева.

По последним данным, пострадал 751 житель региона, 153 человека госпитализированы.

Как отметил председатель правительства, денежные компенсации пострадавшим от стихии уже выплачиваются.

"Я подписал постановление правительства о выделении из резервного фонда 662 миллионов рублей для начала первичных социальных выплат, разовой финансовой помощи пострадавшим, деньги в область уже поступили, первые выплаты уже начались", — рассказал он.

Медведев добавил, что "никто расслабляться не должен", президент ждет отчета о ситуации в регионе к среде. Также он выразил соболезнования семьям погибших.

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплено более 6,7 тысячи жилых домов.

Режим ЧС действует в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, уже доставлен груз из государственного материального резерва.