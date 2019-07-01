Путин сменил посла в Черногории

Указ от 1 июля 2019 года предписывает "назначить Масленникова Владислава Владиславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Черногории".

Масленников сменит на посту Сергея Грицая, который был послом РФ в Подгорице с 2015 года.