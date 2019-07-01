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РИА Новости

Путин сменил посла в Черногории

Вчера, 16:01
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Черногории Владислава Масленникова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ от 1 июля 2019 года предписывает "назначить Масленникова Владислава Владиславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Черногории".
Ранее дипломат занимал должность замдиректора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.
Масленников сменит на посту Сергея Грицая, который был послом РФ в Подгорице с 2015 года.
Юрий Беджанян
18 марта, 17:36
Путин сменил посла России в Коста-Рике
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Владимир ПутинЧерногорияРоссияПолитика
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