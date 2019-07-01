Каждый второй путешественник едет в отпуск без фотоаппарата

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Большинству путешественников в отпуске камера мобильного телефона заменяет фотоаппарат, сообщает Туту.ру.

Сервис опросил 3 400 пользователей, выяснив, чем они пользуются в путешествии, когда делают фотографии.

Более половины (55%) туристов рассказали, что им хватает камеры телефона. Некоторые респонденты берут с собой еще и палку для селфи.

Двадцать два процента опрошенных едут в отпуск с телефоном и фотоаппаратом – "мыльницей". Только 17% оказались "настоящими" фотографами, которые везут с собой профессиональную технику с разными объективами.