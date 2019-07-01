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РИА Новости
Туризм

Каждый второй путешественник едет в отпуск без фотоаппарата

Вчера, 17:03
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© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comТуристы
Туристы
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Большинству путешественников в отпуске камера мобильного телефона заменяет фотоаппарат, сообщает Туту.ру.
Сервис опросил 3 400 пользователей, выяснив, чем они пользуются в путешествии, когда делают фотографии.
Более половины (55%) туристов рассказали, что им хватает камеры телефона. Некоторые респонденты берут с собой еще и палку для селфи.
Двадцать два процента опрошенных едут в отпуск с телефоном и фотоаппаратом – "мыльницей". Только 17% оказались "настоящими" фотографами, которые везут с собой профессиональную технику с разными объективами.
Два процента отдыхающих снимают живописные виды и достопримечательности с помощью квадрокоптера. А четыре процента ответили, что берут в отпуск все вышеперечисленные устройства.
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