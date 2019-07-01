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РИА Новости

Космонавт из ОАЭ завершил подготовку перед полетом на МКС

Вчера, 15:59
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ДОХА, 1 июл - РИА Новости. Основный кандидат из ОАЭ на первый полет на МКС Хаззаа аль-Мансури и его дублер Султан аль-Нейяди завершили подготовку в Европейском центре космонавтов при Европейском космическом агентстве (ЕКА) в Германии к работе на европейском сегменте МКС, сообщили РИА Новости в пресс-службе космического центра имени Мухаммеда бен Рашида.
"Будущие космонавты под руководством группы специалистов завершили 30 часов теории и практических занятий, которые были сконцентрированы на оборудовании и системах европейского лабораторного модуля "Коламбус" на МКС, в частности, системе жизнеобеспечения... на станции", - отметили в центре.
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Как уточнили в центре, подготовка проходила в похожем на настоящий лабораторном модуле, который предназначен для проведения научных исследований в невесомости.
Под руководством исследователей ЕКА космонавты потренировались делать научные эксперименты, которые эмиратский космонавт планирует проводить на борту МКС. По информации центра, в программу подготовки вошли четыре основных научных эксперимента, связанных с  восприятием времени  в условиях невесомости, динамикой жидкости в пространстве, изменениями в ДНК человека во время полета в космос. Эксперименты, связанные со временем и ДНК, уже начались на Земле, когда эмиратские космонавты предоставили свои данные. Такие эксперименты в первый раз проведет на орбите арабский космонавт.
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Как отметил глава программы подготовки эмиратских астронавтов Салем аль-Марри, "космонавты ОАЭ готовятся профессионально работать в различных отсеках МКС даже в чрезвычайных ситуациях, а также решать научные задачи, которые будут ему доверены".
Центр имени Мухаммеда бен Рашида ранее сообщил, что первый космонавт ОАЭ, которым определен Хаззаа аль-Мансури, пробудет на орбите восемь дней. На сайте госкорпорации "Роскосмос" говорится, что старт планируется с Байконура 25 сентября. Компанию в полете на "Союзе МС-15", как в свою очередь отмечается на сайте НАСА, первому эмиратскому космонавту составят российский космонавт Олег Скрипочка и американский астронавт Джессика Меир.
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ОАЭРИА Наука
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