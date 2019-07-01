Экс-глава ПАСЕ удовлетворен возвращением России в организацию

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Экс-глава ПАСЕ (2016-2017) Педро Аграмунт заявил, что чувствует удовлетворение от восстановления прав российской делегации.

"Хотел бы выразить мое удовлетворение от возвращения РФ в ПАСЕ. Я очень много боролся за это. И когда я стал председателем ПАСЕ, я столкнулся с тем, что российская делегация покинула ПАСЕ по очевидным причинам. Я очень много боролся для того, чтобы это было не так, провел множество собраний", - рассказал Аграмунт, выступая на форуме "Развитие парламентаризма" в Москве.

По его словам, "было огромной ошибкой держать Россию за пределами ПАСЕ".

"Наш диалог продлился, это очень важно для диалога между парламентариями. Однако не может быть диалога, если одной стороны нет… Очень важно присутствие каждой делегации каждого парламента на заседаниях ПАСЕ", - добавил экс-председатель организации.