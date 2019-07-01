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РИА Новости

Экс-глава ПАСЕ удовлетворен возвращением России в организацию

Вчера, 15:59
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭкс-председатель ПАСЕ Педро Аграмунт
Экс-председатель ПАСЕ Педро Аграмунт
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Экс-председатель ПАСЕ Педро Аграмунт . Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Экс-глава ПАСЕ (2016-2017) Педро Аграмунт заявил, что чувствует удовлетворение от восстановления прав российской делегации.
"Хотел бы выразить мое удовлетворение от возвращения РФ в ПАСЕ. Я очень много боролся за это. И когда я стал председателем ПАСЕ, я столкнулся с тем, что российская делегация покинула ПАСЕ по очевидным причинам. Я очень много боролся для того, чтобы это было не так, провел множество собраний", - рассказал Аграмунт, выступая на форуме "Развитие парламентаризма" в Москве.
По его словам, "было огромной ошибкой держать Россию за пределами ПАСЕ".
"Наш диалог продлился, это очень важно для диалога между парламентариями. Однако не может быть диалога, если одной стороны нет… Очень важно присутствие каждой делегации каждого парламента на заседаниях ПАСЕ", - добавил экс-председатель организации.
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В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.
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Педро АграмунтПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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