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РИА Новости

В Крыму заявили об ажиотаже со стороны украинских туристов

Вчера, 15:51
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© РИА Новости / Алексей Лебедев / Перейти в фотобанкВид на набережную города Судака
Вид на набережную города Судака
© РИА Новости / Алексей Лебедев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Повышенный спрос на отдых в Крыму фиксируется со стороны украинских туристов, для которых полуостров остается самым известным и популярным местом отдыха, сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Ранее председатель крымской ассоциации малых отелей Наталья Пархоменко сообщила, что украинские туристы предпочитают выбирать для отдыха курорты западного побережья Крыма.
"На границе с Украиной у нас опять происходит рост очередей. Наши пограничники даже запускают иногда дополнительные линии по прохождению к нам по встречному маршруту, когда большое количество на въезд в Крым", - сказал Черняк журналистам.
По его словам, такой повышенный спрос на отдых в Крыму у украинских туристов закономерен.
"Для граждан Украины Крым остается самым известным, популярным и реальным местом отдыха. Ни одной жалобы о предвзятом отношении к ним за эти годы не было", - сказал Черняк.
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