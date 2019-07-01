В Крыму заявили об ажиотаже со стороны украинских туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Повышенный спрос на отдых в Крыму фиксируется со стороны украинских туристов, для которых полуостров остается самым известным и популярным местом отдыха, сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Ранее председатель крымской ассоциации малых отелей Наталья Пархоменко сообщила, что украинские туристы предпочитают выбирать для отдыха курорты западного побережья Крыма.
"На границе с Украиной у нас опять происходит рост очередей. Наши пограничники даже запускают иногда дополнительные линии по прохождению к нам по встречному маршруту, когда большое количество на въезд в Крым", - сказал Черняк журналистам.
По его словам, такой повышенный спрос на отдых в Крыму у украинских туристов закономерен.
"Для граждан Украины Крым остается самым известным, популярным и реальным местом отдыха. Ни одной жалобы о предвзятом отношении к ним за эти годы не было", - сказал Черняк.