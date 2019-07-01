Скабеева обвинила Катамадзе в хитрости

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала удаление записи грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.

Скабеева отметила, что, опубликовав пост о нежелании давать концерты в "стране-оккупанте", а затем избавившись от него, артистка смогла масштабно разрекламировать свою личность.

"Хитрая Катамадзе", - подчеркнула телеведущая в своем Telegram-канале.

Также Скабеева сделала репост скриншота со страницы сайта-дистрибьютера, на котором продаются билеты на концерт Катамадзе в марте 2020 года. Телеведущая отметила, что скандал значительно повысил известность грузинской певицы.

"Теперь все знают, кто такая Нино Катамадзе", - подчеркнула телеведущая в своем Telegram-канале.

Ранее Нино Катамадзе сообщила, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним в России из-за событий в Тбилиси. Так она ответила на критику со стороны грузинской общественности.