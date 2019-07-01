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РИА Новости

Скабеева обвинила Катамадзе в хитрости

Вчера, 15:46
8653
© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала удаление записи грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
Скабеева отметила, что, опубликовав пост о нежелании давать концерты в "стране-оккупанте", а затем избавившись от него, артистка смогла масштабно разрекламировать свою личность.
"Хитрая Катамадзе", - подчеркнула телеведущая в своем Telegram-канале.
Также Скабеева сделала репост скриншота со страницы сайта-дистрибьютера, на котором продаются билеты на концерт Катамадзе в марте 2020 года. Телеведущая отметила, что скандал значительно повысил известность грузинской певицы.
"Теперь все знают, кто такая Нино Катамадзе", - подчеркнула телеведущая в своем Telegram-канале.
Ранее Нино Катамадзе сообщила, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним в России из-за событий в Тбилиси. Так она ответила на критику со стороны грузинской общественности.
В столице Грузии с 20 июня идут антиправительственные и антироссийские акции. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Их возмущение вызвало появление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в кресле спикера грузинского парламента. Туда, как утверждает сам Гаврилов, его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом мероприятия.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Вчера, 13:40
Пушков прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
671411512
Обсудить 6
Протесты в ГрузииВ мире
Популярные комментарии
К сожалению, известные люди, высказывая свое отношение, помогли этому PR. :(
1 июля, 15:50
mgla
1010000
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