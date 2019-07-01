У МЧС и властей в Иркутской области нашли нарушения после паводка

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Генпрокуратура РФ заявила о нарушениях в действиях органов МЧС и местного самоуправления в пострадавшей от подтопления Иркутской области.

"В связи с наводнением в Иркутской области прокуратура принимает меры, направленные на защиту прав пострадавших от стихийного бедствия граждан... В связи с нарушениями, выявленными в ряде районов области в части неисполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, уже приняты меры реагирования в отношении органов МЧС и местного самоуправления", - говорится в сообщении пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Сообщается, что прокуратурой внесены представления об устранении нарушений закона, а также объявлены предостережения для защиты прав на летний отдых детей, проживающих в зоне затопления. Отмечается, что прокуратурой Иркутской области также организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка граждан.

Кроме того, согласно сообщению, со вторника в Иркутской области начнет работу мобильная приемная ГП РФ, куда смогут обратиться за защитой своих прав все потерпевшие от стихийного бедствия.

"Второго июля прием в городе Тулуне будет вести заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин, третьего июля ожидается его визит в город Нижнеудинск", - добавляется в сообщении.