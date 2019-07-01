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РИА Новости

У МЧС и властей в Иркутской области нашли нарушения после паводка

Вчера, 15:46
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Генпрокуратура РФ заявила о нарушениях в действиях органов МЧС и местного самоуправления в пострадавшей от подтопления Иркутской области.
"В связи с наводнением в Иркутской области прокуратура принимает меры, направленные на защиту прав пострадавших от стихийного бедствия граждан... В связи с нарушениями, выявленными в ряде районов области в части неисполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, уже приняты меры реагирования в отношении органов МЧС и местного самоуправления", - говорится в сообщении пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Сообщается, что прокуратурой внесены представления об устранении нарушений закона, а также объявлены предостережения для защиты прав на летний отдых детей, проживающих в зоне затопления. Отмечается, что прокуратурой Иркутской области также организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка граждан.
Кроме того, согласно сообщению, со вторника в Иркутской области начнет работу мобильная приемная ГП РФ, куда смогут обратиться за защитой своих прав все потерпевшие от стихийного бедствия.
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"Второго июля прием в городе Тулуне будет вести заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин, третьего июля ожидается его визит в город Нижнеудинск", - добавляется в сообщении.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов, в которых проживают около 32,7 тысячи человек, в том числе 4050 детей. По последним данным МЧС РФ, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, 744 пострадали, 153 госпитализированы.
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МЧСГенеральная прокуратура РФИркутская областьРоссияПроисшествия
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