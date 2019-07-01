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РИА Новости

В России создали прототип самолета с композитным крылом на замену Як-40

Вчера, 15:44
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© РИА Новости / Владимир Терентьев / Перейти в фотобанкСамолет Як-40
Самолет Як-40
© РИА Новости / Владимир Терентьев
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Самолет Як-40. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 1 июл – РИА Новости. Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина (СибНИА) завершил работу над самолетом с цельнокомпозитным крылом на возможную замену самолета Як-40, сообщил журналистам в понедельник директор СибНИА Владимир Барсук.
"В ноябре 2018 года мы выполнили ряд полетов на летающей лаборатории 19-местного турбореактивного самолета, сдали контракт, и на этом работы в области малой авиации на сегодня у нас закончены. Работы сданы в Минпромторг", - сказал он.
Барсук пояснил, что на "летающую лабораторию" на базе Як-40 было установлено два двигателя вместо трех, полностью изготовленное в институте цельнокомпозитное крыло и проведены летные испытания, которые подтвердили ожидаемые результаты и продемонстрировали возможность применения композитных материалов на самолетах подобного класса и на подобных скоростях.
"Крыло должно было позволить выполнять полет с крейсерской скоростью 700 километров в час вместо 500 километров в час у Як-40. Два мотора позволили выполнять полет с расходом топлива на 560-590 килограммов в час вместо 1150 на Як-40. Самолет, который мог бы быть создан с использованием этих технологий на замену Як-40 имел бы практически в два раза ниже расход топлива и практически на 35% выше скорость. При этом мы оставляли уникальные взлетно-посадочные характеристики Як-40, а также шасси. Основная идея в том, чтобы это был по-хорошему простой и дешевый самолет на замену Як-40 для того, чтобы решать задачи на местных и региональных воздушных линиях", - рассказал директор СибНИА.
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Владимир Барсук отметил, что сейчас институт завершил работу над проектом – проведены исследования, освоена технология, спроектирован и поднят в воздух прототип, на котором получен подтверждающий расчеты результат.
"В дальнейшем специалистами Минпромторга РФ, авиастроительной отрасли эти результаты будут оценены и будут приниматься решения, есть ли смысл это реализовывать или нет", - добавил он.
Як-40 — пассажирский самолет для местных авиалиний с тремя турбореактивными двигателями, разработанный в СССР в 1960-е годы. Вместимость — от 27 до 40 пассажиров. Всего было выпущено более 1 тысячи экземпляров. Серийное производство самолета прекратилось в начале 1980-х годов.
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Як-40Министерство промышленности и торговли РФНовосибирскРоссияЭкономика
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