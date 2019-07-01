Власти Испании направят жалобу в Ватикан из-за вмешательства в дела страны

МАДРИД, 1 июл – РИА Новости. Правительство Испании направит в Ватикан жалобу в связи с заявлением дипломата Ренцо Фратини, выступившего против эксгумации останков диктатора Франсиско Франко.

Ренцо Фратини, апостольский нунций в Испании и Андорре, который собирается покинуть эту должность и вернуться в Ватикан после десяти лет пребывания в Испании, в интервью агентству Europa Press заявил, что испанские власти решили "воскресить" Франко. "Честно говоря, есть столько проблем в мире и в Испании. Зачем воскрешать его? Я говорю, что они воскресили Франко. Оставить его в покое было бы лучше, большинство людей, политиков так думают, поскольку прошло 40 лет после смерти. Он сделал то, что сделал, Бог ему судья. Вспоминать что-то, что привело к гражданской войне, не помогает жить лучше", - заявил Фратини.

Он также заявил, что в основе этого решения лежат "в первую очередь политические мотивы". "За этим стоит идеология некоторых людей, которые хотят снова разделить Испанию", - сказал священник. Он призвал "забыть плохое", в противном случае "вернется драка, Гражданская война". "Франко некоторые называют диктатором, некоторые говорят, что он избавил Испанию от Гражданской войны, что он решил проблему. Не стоит спорить, был он прав или виноват. Опасно судить историю исходя из нынешнего менталитета, потому что мы можем осудить невиновных и восхвалить виноватых", - призвал ватиканский дипломат.

В ответ и.о. заместителя председателя правительства Испании Кармен Кальво обвинила Фратини во вмешательстве во внутренние дела страны. Она назвала заявления представителя Ватикана "неприемлемыми по сути и по форме". "Посол, нунций Святого престола, другого государства, должен соблюдать правила поведения в дипломатических отношениях: не вмешиваться во внутренние дела государства. Особенно по столь важной государственной теме как перенос и эксгумация останков Франко. Сегодня-завтра Ватикан получит формальную жалобу от Испанского государства в связи с подобным вмешательством", - заявила Кальво в интервью радиостанции Cadena Ser, напомнив, что официальная позиция Ватикана - "не препятствовать эксгумации диктатора".

"Нунций выступил против закона Испанского государства, парламента нашей страны, легитимного правительства. Надеюсь, что Ватикан все расставит по своим местам и выполнит, о чем мы договорились", - добавила Кальво. И.о. вице-премьера добавила, что Католическая церковь в Испании должна платить налоги, как это происходит в Италии и Франции.

Правительство Испании было вынуждено перенести сроки эксгумации Франко, которая должна была состояться еще 10 июня, из-за решения Верховного суда. ВС отложил перезахоронение до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение по искам семьи Франко, Фонда Франсиско Франко, братства бенедиктинцев Куэльгамурос (которое управляет базиликой в Долине Павших, где находится могила диктатора) и Ассоциации защиты Долины Павших.