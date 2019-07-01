Помощник машиниста умер в больнице после ДТП в Псковской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Помощник машиниста рабочего поезда скончался в больнице после ДТП на перегоне Заваруйка - Себеж в Псковской области, где грузовик выехал на железнодорожный переезд, сообщает Октябрьская железная дорога.

Ранее сообщалось, что в понедельник около 11.30 на перегоне Заваруйка - Себеж водитель грузового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся рабочим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения предотвратить не удалось. Сообщалось, что машинист рабочего поезда погиб, помощник машиниста госпитализирован, трое работников в поезде пострадали.