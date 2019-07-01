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РИА Новости

Польша и Чехия предложили несколько новых кандидатур на пост главы ЕК

Вчера, 15:37
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Польша и Чехия предложили несколько новых кандидатур на пост главы Европейской комиссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам после объявления перерыва в работе саммита глав ЕС.
В понедельник саммит ЕС по итогам 20 часов переговоров не смог утвердить кандидатов на ключевые посты в евроструктурах. Встреча была остановлена в полдень понедельника, переговоры продолжатся во вторник.
"Несколько новых кандидатур на пост главы Европейской комиссии были предложены уже сейчас мною, премьером (Чехии Андреем) Бабишем. Это очень хорошие кандидатуры, но я не хотел бы о них сейчас говорить, чтобы сначала их могли осмыслить страны, которые до этого времени имели немного другую концепцию", - заявил Моравецкий. При этом он отметил, что Польша не настаивает на конкретной кандидатуре, но убеждена в том, что этот человек "должен быть способен объединять, а не атаковать".
"Наше мнение основывается на том, что мы должны выбрать людей, которые способны на компромисс. Недавние выборы в Европарламент показали, что Евросоюз разделен сильнее, чем ранее", - сказал Моравецкий.
Президент Румынии Клаус Йоханнис, председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер (слева направо) на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
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"Новая Европа требует новых лиц, которые не ассоциируются с атаками на других", - добавил он.
Говоря о кандидатуре Франса Тиммерманса, он заявил, что "в случае господина Тиммерманса страны Вышеградской четверки и Италия были решительно против, но также несколько стран Центральной Европы разделили наши взгляды и соглашались с нами, хотя и не выражали это мнение так решительно".
Моравецкий также заявил, что не вернется в Польшу, несмотря на перерыв в заседании, а будет проводить переговоры с другими главами стран ЕС.
Источники на полях встречи сообщали, что, по состоянию на утро понедельника, лидеры ЕС рассматривали на должность нового главы ЕК ее нынешнего первого замглавы, голландца Франса Тиммерманса, представляющего европейский альянс социал-демократов.
Кандидатура еврокомиссара по конкуренции, датчанки Маргрет Вестагер, предлагалась на пост первого замглавы ЕК. При этом кандидатура Кристалины Георгиевой, исполнительного директора Всемирного банка, называлась в числе претендентов на пост главы Евросовета.
Кроме того, кандидатура премьера Бельгии Шарля Мишеля предлагалась на пост главы европейской дипломатии. В качестве одного из вариантов рассматривалась возможность отдать пост спикера Европарламента немецкому политику Манфреду Веберу от ведущей в ЕС "Европейской народной партии".
Ангела Меркель
Вчера, 14:37
Меркель надеется на компромисс по кандидатам на посты в Евросоюзе
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ЕвросоюзПольшаЧехияВ мире
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