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РИА Новости

Власти Каталонии объявили о высоком уровне загрязнения воздуха

Вчера, 15:35
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МАДРИД, 1 июл – РИА Новости. Власти Каталонии объявили о повышенном уровне загрязнения воздуха на всей территории автономного сообщества из-за присутствия в нем твердых мелких частиц (PM 10), говорится в сообщении департамента по территориям и устойчивому развитию женералитета.
Кроме того, в 40 муниципалитетах сохраняется предварительное предупреждение из-за присутствия в воздухе оксида азота.
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Запрета на движение автомобилей не вводится, однако власти рекомендуют жителям пользоваться общественным транспортом или передвигаться на велосипедах.
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