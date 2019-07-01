Власти Каталонии объявили о высоком уровне загрязнения воздуха

МАДРИД, 1 июл – РИА Новости. Власти Каталонии объявили о повышенном уровне загрязнения воздуха на всей территории автономного сообщества из-за присутствия в нем твердых мелких частиц (PM 10), говорится в сообщении департамента по территориям и устойчивому развитию женералитета.

Кроме того, в 40 муниципалитетах сохраняется предварительное предупреждение из-за присутствия в воздухе оксида азота.