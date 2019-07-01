Режиссер Люк Бессон отменил свой визит в Россию на премьеру фильма "Анна"

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Французский кинорежиссер Люк Бессон отменил по семейным обстоятельствам свой визит в Россию на премьеру фильма "Анна", которая состоится в понедельник вечером в столичном кинотеатре "Москва", сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".

Ранее со ссылкой на пресс-службу компании "Централ Партнершип" сообщалось что французский режиссер Люк Бессон представит в понедельник в российской столице в кинотеатре "Москва" свой новый фильм "Анна".

"По семейным обстоятельствам Люк отменил свою поездку в Россию", - сообщила пресс-служба "Централ Партнершип".

Фильм представит исполнительница главной роли российская топ-модель и актриса Саша Лусс и актер Александр Петров, сыгравший бойфренда Анны.