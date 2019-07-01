Режиссер Люк Бессон отменил свой визит в Россию на премьеру фильма "Анна"

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Французский кинорежиссер Люк Бессон отменил по семейным обстоятельствам свой визит в Россию на премьеру фильма "Анна", которая состоится в понедельник вечером в столичном кинотеатре "Москва", сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".
Ранее со ссылкой на пресс-службу компании "Централ Партнершип" сообщалось что французский режиссер Люк Бессон представит в понедельник в российской столице в кинотеатре "Москва" свой новый фильм "Анна".
"По семейным обстоятельствам Люк отменил свою поездку в Россию", - сообщила пресс-служба "Централ Партнершип".
Фильм представит исполнительница главной роли российская топ-модель и актриса Саша Лусс и актер Александр Петров, сыгравший бойфренда Анны.
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"Анна"- римейк культового фильма Бессона "Никита" (1990), его действие происходит в Москве в 1987 году. Главная героиня картины Анна (Лусс) страдает наркоманией. Вместе со своим бойфрендом Петром (Петров) в поисках выхода решает завербоваться в ряды ВМФ СССР. Но Петр предлагает другой вариант - ограбить банк. Компания попадает в тюрьму, где некоторое время спустя Анну вербует КГБ.