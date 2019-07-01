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РИА Новости

Правительственная комиссия одобрила законопроект о либерализации ОСАГО

Вчера, 15:30
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО
Страховой полис ОСАГО
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Правительственная комиссия одобрила законопроект о либерализации ОСАГО, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Чиновник пояснил, что сейчас по закону нет разницы между аккуратными водителями и нарушителями. В случае принятия документа страховщики смогут существенно повышать тарифы для тех, кто не соблюдает ПДД.
Размер компенсации по ОСАГО в случае смерти предполагается увеличить с 500 тысяч до двух миллионов рублей.

"Сейчас выплаты сильно различаются в зависимости от того, где погиб пассажир: в автобусе или такси, например. Это будет устраняться, и законопроект предполагает с 1 января 2020 года выход на выплаты в два миллиона рублей в случае гибели потерпевшего, по ОСАГО в том числе", — пояснил Моисеев.

Он подчеркнул, что предлагаемые меры приведут к увеличению конкуренции и снижению тарифов для добросовестных водителей.
Кабинет министров рассмотрит законопроект на заседании в четверг.
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