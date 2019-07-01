Правительственная комиссия одобрила законопроект о либерализации ОСАГО

"Сейчас выплаты сильно различаются в зависимости от того, где погиб пассажир: в автобусе или такси, например. Это будет устраняться, и законопроект предполагает с 1 января 2020 года выход на выплаты в два миллиона рублей в случае гибели потерпевшего, по ОСАГО в том числе", — пояснил Моисеев.