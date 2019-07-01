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РИА Новости

Россия предложила США обменять Ярошенко

Вчера, 15:30
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко
© РИА Новости
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Российский летчик Константин Ярошенко. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Мы призываем наших коллег: <...> освободите Ярошенко, поменяйте его на американцев, которые у нас отбывают наказание. Верните дипломатическую собственность, которую изъяли не просто в нарушение Венской конвенции, но в нарушение частного права", — сказал Рябков, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

Он добавил, что следует "прагматически продвинуться вперед": облегчить работу посольств и консульств в России и США и ликвидировать "безумные очереди за визами".

Дело Ярошенко

Константина Ярошенко арестовали 28 мая 2010 года в Либерии, после чего вывезли в США. Американские власти обвинили его в подготовке сговора с целью доставки в Штаты крупной партии наркотиков.
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В 2011-м суд приговорил летчика к 20 годам тюрьмы общего режима. Сначала он отбывал этот срок в тюрьме Форт-Дикс в Нью-Джерси, затем его перевели в исправительное учреждение Данбери в штате Коннектикут.
В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора, а от апелляции в Верховный суд он отказался сам.
Защита многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение состояния здоровья россиянина. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.
В конце апреля 2019 года российский Минюст в очередной раз направил США обращение о передаче Ярошенко на родину для дальнейшего отбывания наказания. На аналогичный запрос от 2013-го был получен отказ.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
28 июня, 20:33
В Кремле помнят о российских заключенных и дипсобственности в США
4341689820
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Константин ЯрошенкоРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Хорошо если получится.
1 июля, 16:02
Арсений Понфиленко
2000003
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