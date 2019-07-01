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РИА Новости

Власти Москвы создали систему мониторинга за пожилыми одинокими инвалидами

Вчера, 15:26
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мониторинг по выявлению зоны риска среди пожилых одиноких инвалидов запустят в ближайшее время в Москве, заявила в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она заявила, что в Москве проживает 3 миллиона пожилых людей, 185 тысяч из них - одинокие инвалиды 1-2 группы старше 80 лет.
"Я просто big data выгрузила и посмотрела. А потом я подумала, могу ли я к ним приходить с какой-то периодичностью и спрашивать: "А вы живы? У вас все нормально?". Не могу. Тогда современный мир мне помогает - мы создали аналитическую модель, которая позволяет мне выявить зону потенциального риска. Если через эту систему мониторинга выявляем зону риска, то она превращается в штучную историю. Этот мониторинг мы в ближайшее время запускаем и начинаем с соцработниками приходить", - сказала Ракова в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете?".
Она отметила, что выявлять таких москвичей будут в том числе и по их интернет-активности: если человек не записывался в поликлинику, не заходил в банковское приложение или не пользовался картой москвича.
Анастасия Ракова о требовательности москвичей, новых реформах и семье
Вчера, 15:00
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Анастасия РаковаПравительство г. МосквыМоскваОбщество
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