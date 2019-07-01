Власти Москвы создали систему мониторинга за пожилыми одинокими инвалидами

"Я просто big data выгрузила и посмотрела. А потом я подумала, могу ли я к ним приходить с какой-то периодичностью и спрашивать: "А вы живы? У вас все нормально?". Не могу. Тогда современный мир мне помогает - мы создали аналитическую модель, которая позволяет мне выявить зону потенциального риска. Если через эту систему мониторинга выявляем зону риска, то она превращается в штучную историю. Этот мониторинг мы в ближайшее время запускаем и начинаем с соцработниками приходить", - сказала Ракова в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете?".