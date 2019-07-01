Иран надеется на более действенные меры по реализации Instex

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Тегеран надеется на более действенные меры по реализации финансового механизма Instex, необходимого для осуществления расчетов с Ираном, сейчас Иран не удовлетворен механизмом, заявил официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.

Генсек дипслужбы ЕС Хельга Шмид заявляла, что механизм платежей c Ираном Instex введен в действие, уже проводятся первые транзакции. Как заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, ЕС пока не готов использовать механизм расчетов с Ираном Instex для обслуживания сделок по экспорту иранской нефти - Тегеран добивается возможности экспортировать нефть на фоне санкций США.

"В той форме, в которой сейчас идет реализация Instex, и согласно опубликованным (об этом) сообщениям, (Instex) - это не то, чего хотел Иран и наша нация. В связи с этим консультации продолжаются", - цитирует Мусави телерадиокорпорация IRIB.

Мусави также напомнил, что до следующего этапа сокращения Ираном своих обязательств в рамках ядерной сделки осталось несколько дней – он начнется 7 июля. В этой связи он выразил надежду, что европейские страны смогут предпринять важные и более действенные шаги по реализации Instex.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы, в том числе в нефтяной и банковской сферах.