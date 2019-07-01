После теракта в Кабуле ликвидировали пятерых боевиков

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. МВД Афганистана сообщило о ликвидации пяти нападавших, оказавших сопротивление сотрудникам сил безопасности страны после взрыва в Кабуле, сообщает телеканал 1TV.
"Все пять боевиков ... были убиты", - приводит телеканал заявление министерства.
Ранее сообщалось о ликвидации двух нападавших.
Сильный взрыв произошел 1 июля в полицейском округе №16 недалеко от логистического центра министерства обороны в Кабуле. По данным властей, после взрыва несколько нападавших продолжали оказывать сопротивление сотрудникам сил безопасности из строящегося здания напротив. По последним данным, в результате взрыва погиб один человек и более 100 пострадали.
Footage shows plumes of smoke coming out of the Defense Ministry’s logistics center in #Kabul following a truck bomb explosion this morning. A township is located near the logistics center which according to reports has been damaged in the explosion. #Afghanistan pic.twitter.com/vuEVepgpXe— TOLOnews (@TOLOnews) 1 июля 2019 г.