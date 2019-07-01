После теракта в Кабуле ликвидировали пятерых боевиков

Сильный взрыв произошел 1 июля в полицейском округе №16 недалеко от логистического центра министерства обороны в Кабуле. По данным властей, после взрыва несколько нападавших продолжали оказывать сопротивление сотрудникам сил безопасности из строящегося здания напротив. По последним данным, в результате взрыва погиб один человек и более 100 пострадали.