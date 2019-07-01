В Чечне на посту убили полицейского

ПЯТИГОРСК, 1 июл — РИА Новости. В Чечне неизвестный убил полицейского на посту, сообщили в Главном управлении регионального МВД.
Уточняется, что инцидент произошел около 14:00 мск на контрольно-заградительном пункте номер четыре в Ачхой-Мартановском районе республики.
"Неизвестный подошел к сотруднику МВД и нанес ему ножевое ранение, после чего бросил гранату. <...> Сотрудник МВД от полученного ранения скончался по дороге в госпиталь", — говорится в релизе.
Нападавшего уничтожили. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, выясняется личность преступника.