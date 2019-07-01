Игорь Матвиенко прокомментировал заявление певицы Нино Катамадзе

Председатель Общественного совета при Роскомнадзоре, продюсер Игорь Матвиенко на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Продюсер Игорь Матвиенко Продюсер Игорь Матвиенко прокомментировал телеканалу RT ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность в России.

Матвиенко предположил, что исполнительница восприняла сложившуюся в отношениях Москвы и Тбилиси ситуацию эмоционально. Композитор отметил, что истинную причину поведения Катамадзе понять сложно.

"Сейчас такое время, стало уже непонятно, насколько искренне они отстаивают свою позицию гражданскую, человеческую или это является частью пиара", – сказал он.

В воскресенье грузинская певица Нино Катамадзе написала в соцсетях, что поддерживает протестующих в Грузии, которые требуют отставки главы МВД страны. Также певица заявила, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" в Москве 22 июня было последним концертом в России.

В Кремле после этого подчеркнули, что в России очень ценят "представителей грузинской культуры", однако вообще не готовы воспринимать действия экстремистов, направленные против российских парламентариев. По мнению Дмитрия Пескова, Катамадзе очень талантлива, но "многого не знает в плане политики".