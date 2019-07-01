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РИА Новости

Игорь Матвиенко прокомментировал заявление певицы Нино Катамадзе

Вчера, 15:18
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Общественного совета при Роскомнадзоре, продюсер Игорь Матвиенко на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Председатель Общественного совета при Роскомнадзоре, продюсер Игорь Матвиенко на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Продюсер Игорь Матвиенко прокомментировал телеканалу RT ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность в России.
Матвиенко предположил, что исполнительница восприняла сложившуюся в отношениях Москвы и Тбилиси ситуацию эмоционально. Композитор отметил, что истинную причину поведения Катамадзе понять сложно.
"Сейчас такое время, стало уже непонятно, насколько искренне они отстаивают свою позицию гражданскую, человеческую или это является частью пиара", – сказал он.
В воскресенье грузинская певица Нино Катамадзе написала в соцсетях, что поддерживает протестующих в Грузии, которые требуют отставки главы МВД страны. Также певица заявила, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" в Москве 22 июня было последним концертом в России.
Грузинская певица Нино Катамадзе во время выступления на шестнадцатом международном фестивале Усадьба JAZZ в музее-усадьбе Коломенское. 22 июня 2019
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В Кремле прокомментировали высказывание певицы Нино Катамадзе
В Кремле после этого подчеркнули, что в России очень ценят "представителей грузинской культуры", однако вообще не готовы воспринимать действия экстремистов, направленные против российских парламентариев. По мнению Дмитрия Пескова, Катамадзе очень талантлива, но "многого не знает в плане политики".
В столице Грузии 20 июня начались антиправительственные и антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Участников акции возмутило, что председатель ассамблеи, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Он, в свою очередь, объяснил, что на это место его посадила принимающая сторона, "согласно протоколу подобных мероприятий".
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
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Игорь МатвиенкоНино КатамадзеРоссияГрузия
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