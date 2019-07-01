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РИА Новости

Прокуратура в Сочи заблокировала сайт, где продавали краснокнижных черепах

Вчера, 15:17
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СОЧИ, 1 июл - РИА Новости. Суд по требованию прокуратуры в Сочи заблокировал сайт, где продавали дальневосточных черепах, занесенных в Красную книгу России, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Уточняется, что прокуратура Адлерского района провела проверку исполнения природоохранного законодательства. Так, был обнаружен сайт, где в свободном доступе было размещено объявление, содержащее публичную оферту о продаже дальневосточных черепах, занесенных в Красную Книгу России.
"Прокуратурой в Советский районный суд Краснодара направлено исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению, блокировании интернет-страницы, которое рассмотрено и удовлетворено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что доступ к странице с объявлением уже заблокирован.
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