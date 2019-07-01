Прокуратура в Сочи заблокировала сайт, где продавали краснокнижных черепах

СОЧИ, 1 июл - РИА Новости. Суд по требованию прокуратуры в Сочи заблокировал сайт, где продавали дальневосточных черепах, занесенных в Красную книгу России, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Уточняется, что прокуратура Адлерского района провела проверку исполнения природоохранного законодательства. Так, был обнаружен сайт, где в свободном доступе было размещено объявление, содержащее публичную оферту о продаже дальневосточных черепах, занесенных в Красную Книгу России.

"Прокуратурой в Советский районный суд Краснодара направлено исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению, блокировании интернет-страницы, которое рассмотрено и удовлетворено", - говорится в сообщении.