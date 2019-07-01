Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T15:16Z
https://ria.ru/20190701/1556087376.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155594/19/1555941969_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a58fc9abcaa1819e2a257a1d0b02161c.jpg
РИА Новости

Летняя жара в России снизила прогнозы экспертов по урожаю зерна

Вчера, 15:16
344
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы на поле
Уборка озимой пшеницы на поле
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Уборка озимой пшеницы на поле. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Жаркая погода в европейской части России в мае-июне 2019 года немного ухудшила ожидания по сбору урожая зерна у аналитиков рынка: экспертные оценки по сбору зерновых в текущем году составляют 124-130 миллионов тонн. Однако метеорологическая ситуация в различных регионах страны может компенсировать возможные потери от жары.
"Есть несколько регионов, которые пострадали от засухи, но эти потери практически полностью компенсируются прибавкой по урожаю в благоприятных по погоде регионах. Поэтому в макромасштабе мы все равно стоим на прежних позициях: сейчас наш прогноз по сбору зерновых составляет более 130 миллионов тонн, при совсем удачном стечении всех факторов объем может быть больше", - сказал РИА Новости президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.
Начальник отдела аналитики и прогнозирования Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов сообщил, что прогноз по сбору зерновых снижен до 124,7 миллиона тонн (со 126,7 миллиона тонн - ред.), по пшенице - на 0,5 миллиона тонн: до 80 миллионов тонн по базовому прогнозу и до 83 миллионов тонн - по максимальному. "Не исключено, что будем снижать еще. Пересмотр прогноза связан с неблагоприятными погодными явлениями – ранней уборкой, засухой, жарой, которая проявляется с начала июня на европейской части России", - добавил эксперт.
В списке неблагоприятных агрометеорологических явлений, которые фиксировались в июне на европейской части страны - суховеи в отдельных районах центральных черноземных областей и на юге Среднего Поволжья, "атмосферная засуха" на юге Приволжского и местами на юго-востоке Центрального федеральных округов, кратковременные похолодания в конце месяца, а также небольшое количество осадков, говорилось в обзоре Гидрометцентра России. В азиатской части страны отмечалась нестабильность температурного режима и отсутствие осадков в отдельных регионах.
Дождь в Москве
29 июня, 23:00
Погода в Москве установила температурный рекорд
Минсельхоз РФ ожидает, что валовый сбор зерна в России в 2019 году составит 118 миллионов тонн, урожай пшеницы может достичь 75 миллионов тонн. В 2018 году урожай зерна в России составил 113,255 миллиона тонн, включая 72,136 миллиона тонн пшеницы. По состоянию на 20 июня в целом по стране яровой сев проведен на площади 50,5 миллиона гектар, или 96,5% к прогнозной площади (в 2018 году – 50,4 миллиона гектар). Что касается уборочных работ, то по состоянию на 28 июня намолочено 8,6 миллиона тонн зерна в бункерном весе, урожайность составила 40,5 центнера с гектара, что на 6% выше прошлогоднего уровня.
Гидрометцентр РФ ожидает, что в июле на преобладающей территории европейской части России агрометеорологические условия будут в основном удовлетворительными - и для формирования урожая большинства сельскохозяйственных культур, а на юге территории - и для уборки зерновых колосовых культур и завершения посевных работ. То же самое относится и к прогнозам формирования урожая на большей части азиатской территории России.
"Прогноз валового сбора понижен со 126 миллионов тонн до 124,2 миллиона тонн из-за пересмотра площадей под яровыми зерновыми, в частности, в Сибири, а также засушливых условий при наливе зерна в июне в регионах Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов. Валовой сбор пшеницы может составить 79,9 миллиона тонн (ранее прогноз был 80,8 миллиона тонн)", - сказал директор департамента стратегического маркетинга "Русагротранса" Игорь Павенский.
Колосья пшеницы
23 апреля, 10:05
Крупнейшие российские трейдеры создадут новый союз экспортеров зерна
Аналитический центр "Совэкон" в середине июня снизил прогноз сбора всего зерна на 2 миллиона тонн - до 127,1 миллиона тонн, в том числе пшеницы – на 1,2 миллиона тонн до 82,2 миллиона тонн. Между тем, эксперты отмечали, что в целом сохраняются хорошие виды на новый урожай озимых в Центральном федеральном округе, лучше среднемноголетнего остается и состояние озимых на Юге и в Поволжье.
Аналитический центр "Прозерно" актуализировал прогноз февраля, который составлял 128 миллионов тонн по сбору зерновых в 2019 году, в том числе 81 миллион тонн по пшенице. В период с апреля до начала июня прогнозы были повышены до 131 миллиона тонн и 82-83 миллиона тонн соответственно, но из-за засухи пришлось вернуться к февральским расчетам, сказал гендиректор центра Владимир Петриченко.
301010
Обсудить 0
РоссияЭкономика
Рекомендуем
Китайский эксперт считает, что в торговой войне с США начался новый раунд
РИА
Новости
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в пересечении границы России
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза оценил высказывание певицы Катамадзе
Министерство иностранных дел России
В МИД оценили проект американских сенаторов о средиземноморском партнерстве
Лента
новостей
Самолет Як-40
В России создали прототип самолета с композитным крылом на замену Як-40
Французский режиссер Люк Бессон
Режиссер Люк Бессон отменил свой визит в Россию на премьеру фильма "Анна"
Вид на набережную города Судака
В Крыму заявили об ажиотаже со стороны украинских туристов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция не поддержала "сделку века" США по ближневосточному урегулированию
Уборка зерновых
Правительство продлило действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск приостановил саммит Евросоюза
США нанесли авиаудар по позициям "Аль-Каиды"* на северо-западе Сирии
Стенд Федеральной Антимонопольной Службы. Архивное фото
ФАС начала проверки по подозрению в сговоре на поставку онколекарств
В Германии потерпел крушение вертолет
Протестующие применили каустическую соду против гонконгских полицейских
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область
Зеленский потребовал наказать Климкина за ноту в адрес Москвы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
01:00Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
00:59Источник: "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $500 миллионов
Лента новостейМолния