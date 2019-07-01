В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. Сообщения о высоких ценах на отдых в Крыму исходят от компаний, специализирующихся на зарубежном туризме, заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"Те цифры, которые приводятся по отдыху в Крыму и за границей, можно сравнивать, но там очень сильно лукавят. Это первая волна саморекламы этих компаний", — сказал депутат журналистам.

По его словам, главная цель подобных вбросов — сформировать мнение, что отдых в Крыму дорогой, и таким образом заставить туристов выбирать иностранные курорты.

"Да, когда осталось два-три номера в гостинице, то, естественно, они дорогие. Но цена также зависит от того, бронирование номера происходит самостоятельно или через туристическое агентство", — сказал Черняк.