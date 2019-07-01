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РИА Новости

В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых

Вчера, 15:14
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© РИА Новости / Алексей Лебедев / Перейти в фотобанкВид на набережную города Судака
Вид на набережную города Судака
© РИА Новости / Алексей Лебедев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. Сообщения о высоких ценах на отдых в Крыму исходят от компаний, специализирующихся на зарубежном туризме, заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
"Те цифры, которые приводятся по отдыху в Крыму и за границей, можно сравнивать, но там очень сильно лукавят. Это первая волна саморекламы этих компаний", — сказал депутат журналистам.
По его словам, главная цель подобных вбросов — сформировать мнение, что отдых в Крыму дорогой, и таким образом заставить туристов выбирать иностранные курорты.
"Да, когда осталось два-три номера в гостинице, то, естественно, они дорогие. Но цена также зависит от того, бронирование номера происходит самостоятельно или через туристическое агентство", — сказал Черняк.
Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал сообщения о дороговизне отдыха в Крыму по сравнению с заграничными курортами "вбросами" и призвал не верить им. По словам чиновника, минимальная стоимость недельного отдыха с перелетом и размещением для организованных туристов составляет около 30 тысяч рублей.
Вид на Гурзуф
27 июня, 15:51
В Крыму призвали не верить сообщениям о высоких ценах на отдых
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмКрымОбщество
Популярные комментарии
Дешевле купить тур в Турцию ! Вот например из Москвы в Симферополь на июль для двоих цена авиабилетов туда и назад самые дешёвые 20 300 руб. + трансфер до Ялты 2800 руб. туда и назад, всего только дорога 23 100 руб. Ну вот теперь добавьте проживание и питание за 7 дн. миним. 40 тыс. руб. Это вместе с дорогой 63 тыс. руб. А это уже приличный отель в Турции с питанием AL. Про сервис крымский даже не буду писать. Хотя сам я Крым люблю за природу. Но не оправданно дорого и перелёт и проживание там ((( Едут туда по оплаченным с работы путёвкам.
1 июля, 15:37
yyyu55 yu55
118112121
Я думал они по существу ответят с чем это связано и как они собираются снижать цены. А тут просто перевод стрелок
1 июля, 15:28
Павел Иванов
104410214
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