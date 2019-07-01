США нанесли авиаудар по позициям "Аль-Каиды"* на северо-западе Сирии

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. США нанесли авиаудар по позициям международной террористической организации "Аль-Каида"* на северо-западе Сирии, говорится в заявлении Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ).

"Операция была направлена на боевиков "Аль-Каиды"* в Сирии, ответственных за планирование атак, угрожающих гражданам США, нашим партнерам и невинным мирным жителям", - сообщается в заявлении.

В заявлении также отмечается, что США вместе с союзниками и партнерами продолжат наносить удары по террористическим группировкам "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*.

США и их союзники с 2014 года проводят операцию против террористической организации "Исламское государство"* в Ираке и Сирии, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил, что американские войска будут выведены из Сирии в связи с победой над террористами.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.