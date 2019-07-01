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РИА Новости
Туризм

Путин выступит на пленарном заседании форума "Реки России"

Вчера, 15:08
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© POOL / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник совершит рабочую поездку в Тверскую область, выступит на пленарном заседании Национального туристского форума "Реки России", сообщает пресс-служба Кремля.
"Второго июля президент РФ Путин совершит рабочую поездку в Тверскую область. Глава государства выступит на пленарном заседании Национального туристского форума "Реки России", который проводится ежегодно с 2016 года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что форум объединяет специалистов туристской и транспортной индустрии, является одной из ключевых площадок в стране для выработки предложений по развитию круизного и водного туризма, решения экологических вопросов. Сообщается, что в 2019 году участники обсудят роль туризма как инструмента социально-экономического роста территорий, приоритетные направления развития внутренних водных путей и привлечение туристов в малые города.
"Также Президенту будет презентован проект по строительству транспортно-пересадочного узла и речного порта "Завидово". Новый комплекс сможет обслуживать автомобильный, железнодорожный и водный транспорт, а его среднесуточный пассажиропоток составит более двух тысяч человек", - добавляется в сообщении.
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ТуризмВладимир ПутинРоссия
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