Путин выступит на пленарном заседании форума "Реки России"

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник совершит рабочую поездку в Тверскую область, выступит на пленарном заседании Национального туристского форума "Реки России", сообщает пресс-служба Кремля.
"Второго июля президент РФ Путин совершит рабочую поездку в Тверскую область. Глава государства выступит на пленарном заседании Национального туристского форума "Реки России", который проводится ежегодно с 2016 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что форум объединяет специалистов туристской и транспортной индустрии, является одной из ключевых площадок в стране для выработки предложений по развитию круизного и водного туризма, решения экологических вопросов. Сообщается, что в 2019 году участники обсудят роль туризма как инструмента социально-экономического роста территорий, приоритетные направления развития внутренних водных путей и привлечение туристов в малые города.
"Также Президенту будет презентован проект по строительству транспортно-пересадочного узла и речного порта "Завидово". Новый комплекс сможет обслуживать автомобильный, железнодорожный и водный транспорт, а его среднесуточный пассажиропоток составит более двух тысяч человек", - добавляется в сообщении.