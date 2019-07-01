Путин выступит на пленарном заседании форума "Реки России"

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник совершит рабочую поездку в Тверскую область, выступит на пленарном заседании Национального туристского форума "Реки России", сообщает пресс-служба Кремля.

"Второго июля президент РФ Путин совершит рабочую поездку в Тверскую область. Глава государства выступит на пленарном заседании Национального туристского форума "Реки России", который проводится ежегодно с 2016 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что форум объединяет специалистов туристской и транспортной индустрии, является одной из ключевых площадок в стране для выработки предложений по развитию круизного и водного туризма, решения экологических вопросов. Сообщается, что в 2019 году участники обсудят роль туризма как инструмента социально-экономического роста территорий, приоритетные направления развития внутренних водных путей и привлечение туристов в малые города.