ПФР досрочно выплатил пенсии жителям подтопленных районов Иркутской области

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Выплата пенсий в подтопленных районах Иркутской области осуществлена досрочно в полном объёме на сумму 870 миллионов рублей, сообщается на сайте ПФР.

"В связи с чрезвычайной ситуацией выплата за июль 2019 года в пострадавших районах (Нижнеудинский, Тулунский, Тайшетский и Чунский) осуществлена досрочно 30 июня 2019 года в полном объеме на сумму 870 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, 352 миллиона рублей были доставлены почтой, 517,9 миллиона рублей – в кредитные учреждения. На счета получателей пенсий через Сбербанк средства зачислены 30 июня 2019 года, через другие кредитные учреждения – 1 июля 2019 года.

Добавляется, что во всех штабах по ликвидации ЧС и пунктах временного размещения ПФР ведет прием граждан по вопросам выплаты пенсий, помогает восстанавливать документы.

По информации ПФР на 1 июля, в подтопленных районах проживают 35 380 получателей пенсий, из них, по предварительным данным, при ЧС пострадало 10 580 человек