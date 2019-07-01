Эксперт допустил доработки SSJ100 после аварии в Шереметьево

НОВОСИБИРСК, 1 июл – РИА Новости. Дополнительные исследования, испытания и, возможно, доработки могут потребоваться самолету Sukhoi Superjet 100 после окончания расследования авиакатастрофы в московском аэропорту "Шереметьево", считает директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А.Чаплыгина (СибНИА) Владимир Барсук.

"С 2010 года у нас он (SSJ-100) проходит различного рода испытания. Безусловно, думаю, что по результатам произошедших событий какие-то будут проводиться работы. Сначала необходимо дождаться окончательного расследования всех событий, установить, каким образом все происходило", - сказал он журналистам.

Барсук отметил, что пока очевидно лишь то, что развитие ситуации началось по причине "грубого приземления".

"Необходимо установить целый ряд факторов, в том числе и причину этого грубого приземления и поведение впоследствии самого летательного аппарата. Я надеюсь, что будут проводиться исследования, возможно, какие-то доработки, если это потребуется", - сказал директор института.

Он уточнил, что институт в разные годы проводил и проводит сейчас различные ресурсные испытания самолета Sukhoi Superjet 100. "Все результаты, связанные с испытаниями, мы передаем в КБ, которое передает их в органы, сертифицирующие летательный аппарат. Соответственно, то, что сертификат выдан, говорит о том, что все результаты соответствовали требованиям авиационных правил", - сказал Барсук.