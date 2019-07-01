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РИА Новости

Эксперт допустил доработки SSJ100 после аварии в Шереметьево

Вчера, 15:07
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 1 июл – РИА Новости. Дополнительные исследования, испытания и, возможно, доработки могут потребоваться самолету Sukhoi Superjet 100 после окончания расследования авиакатастрофы в московском аэропорту "Шереметьево", считает директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А.Чаплыгина (СибНИА) Владимир Барсук.
"С 2010 года у нас он (SSJ-100) проходит различного рода испытания. Безусловно, думаю, что по результатам произошедших событий какие-то будут проводиться работы. Сначала необходимо дождаться окончательного расследования всех событий, установить, каким образом все происходило", - сказал он журналистам.
Барсук отметил, что пока очевидно лишь то, что развитие ситуации началось по причине "грубого приземления".
"Необходимо установить целый ряд факторов, в том числе и причину этого грубого приземления и поведение впоследствии самого летательного аппарата. Я надеюсь, что будут проводиться исследования, возможно, какие-то доработки, если это потребуется", - сказал директор института.
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Он уточнил, что институт в разные годы проводил и проводит сейчас различные ресурсные испытания самолета Sukhoi Superjet 100. "Все результаты, связанные с испытаниями, мы передаем в КБ, которое передает их в органы, сертифицирующие летательный аппарат. Соответственно, то, что сертификат выдан, говорит о том, что все результаты соответствовали требованиям авиационных правил", - сказал Барсук.
Самолет SSJ 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. В качестве основных версий ЧП - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.
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