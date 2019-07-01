Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T15:05Z
https://ria.ru/20190701/1556086889.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155594/25/1555942521_0:280:2925:1925_1036x0_80_0_0_64c91b38ba8a3fe8be2704c2d2ca2378.jpg
РИА Новости

Париж приветствует разведение сил в районе Станицы Луганской

Вчера, 15:05
277
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМестные жители в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Франция приветствует разведение сил в районе Станицы Луганской и призывает стороны к полной реализации минских соглашений, сообщили в ходе брифинга в МИД Франции.
Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, который был начат в среду.
"Франция приветствует разведение украинских и сепаратистских сил в районе Станицы Луганской, начатое 26 июня и завершившееся 30 июня 2019 года. Это разведение, предусмотренное соглашением от сентября 2016 года, представляет собой значимый этап в установлении прочного режима прекращения огня на востоке Украины", - заявил представитель французского внешнеполитического ведомства.
В МИД Франции поблагодарили Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, "которая сопровождала и свидетельствовала о хорошей реализации, на текущем этапе, этого разведения".
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Вчера, 08:47
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
"Идет речь об обнадеживающем развитии (ситуации). Франция предлагает сторонам придерживаться такой динамики и выполнить все обязательства, взятые в рамках минских соглашений и трехсторонней контактной группы. В рамках нормандского формата Франция и Германия полностью вовлечены в поиск решений для урегулирования конфликта, который в течение пяти лет продолжает затрагивать миллионы гражданских лиц на востоке Украины", - подчеркнули в министерстве.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался. Позже в самопровозглашенной ДНР заявляли, что украинские силовики оборудуют новые позиции в районе Петровского и Золотого.
100001
Обсудить 1
ЛНРФранцияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в пересечении границы России
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский намерен вновь просить Раду уволить Климкина
Два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП под Ростовом
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Партия Порошенко лидирует в антирейтинге на Украине, показал опрос
Лента
новостей
Депутат Рады заявил о потребности в региональном статусе русского языка
Министерство иностранных дел России
В МИД оценили проект американских сенаторов о средиземноморском партнерстве
США нанесли авиаудар по позициям "Аль-Каиды"* на северо-западе Сирии
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Верховной рады Украины.
Зеленский наложил вето на закон об импичменте, утверждает депутат Ляшко
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге. 9 июня 2019
В Гонконге объявили красный уровень тревоги из-за протестов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция не поддержала "сделку века" США по ближневосточному урегулированию
Самолет Sukhoi Superjet 100
Эксперт допустил доработки SSJ100 после аварии в Шереметьево
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область
Зеленский потребовал наказать Климкина за ноту в адрес Москвы
В ДНР назвали заявление об обстреле полицейских в Донбассе провокацией
В Воронежской области три машины задавили девушку
Вид на набережную города Судака
В Крыму заявили об ажиотаже со стороны украинских туристов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
01:00Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
00:59Источник: "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $500 миллионов
Лента новостейМолния