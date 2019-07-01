Париж приветствует разведение сил в районе Станицы Луганской

Местные жители в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений

ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Франция приветствует разведение сил в районе Станицы Луганской и призывает стороны к полной реализации минских соглашений, сообщили в ходе брифинга в МИД Франции.

Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, который был начат в среду.

"Франция приветствует разведение украинских и сепаратистских сил в районе Станицы Луганской, начатое 26 июня и завершившееся 30 июня 2019 года. Это разведение, предусмотренное соглашением от сентября 2016 года, представляет собой значимый этап в установлении прочного режима прекращения огня на востоке Украины", - заявил представитель французского внешнеполитического ведомства.

В МИД Франции поблагодарили Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, "которая сопровождала и свидетельствовала о хорошей реализации, на текущем этапе, этого разведения".

"Идет речь об обнадеживающем развитии (ситуации). Франция предлагает сторонам придерживаться такой динамики и выполнить все обязательства, взятые в рамках минских соглашений и трехсторонней контактной группы. В рамках нормандского формата Франция и Германия полностью вовлечены в поиск решений для урегулирования конфликта, который в течение пяти лет продолжает затрагивать миллионы гражданских лиц на востоке Украины", - подчеркнули в министерстве.