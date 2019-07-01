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РИА Новости

Два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП под Ростовом

Вчера, 15:04
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Два человека находятся в тяжелом состоянии после аварии с двумя автомобилями "Газель" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
Как сообщало ГУМВД России по области, в 8.50 мск на 904-м километре трассы М-4 "Дон" столкнулись "Газель", перевозившая сотрудников компании "Автодор", и частная грузовая "Газель". В результате ДТП, по данным ведомства, один человек погиб и пятеро получили травмы.
По информации минздрава области, в больницы были доставлены четверо пострадавших.
"Состояние двоих пациентов оценивается как тяжелое, один человек в состоянии средней тяжести… Еще один после оказанной помощи от госпитализации отказался", - сказал собеседник.
Он отметил, что все лечебно-диагностические мероприятия проводятся пациентам в полном объеме.
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