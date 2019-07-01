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РИА Новости

Минфин призвал жестко ограничить потребкредитование

Вчера, 15:30
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкКлиентский менеджеры Сбербанка Премьер за работой
Клиентский менеджеры Сбербанка Премьер за работой
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Долговая нагрузка россиян переходит за критический уровень и становится социальной проблемой, поэтому потребительское кредитование нужно жестко ограничивать, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Я считаю, что ситуация на рынке потребительского кредитования напряженная. Я считаю, что Центральный банк был не прав, когда сказал, что есть признаки пузыря на рынке ипотеки. Я считаю, что Орешкин (глава Минэкономразвития Максим Орешкин - ред.) прав, когда он говорит, что есть такие признаки на рынке потребкредитования, даже не столько пузыря, сколько мы переходим за критические уровни долговой нагрузки человека, и это уже становится социальной проблемой", - сказал Моисеев журналистам.
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Эксперт рассказал, к чему приведут новые правила "займов до зарплаты"Центробанк России ограничил аппетиты микрофинансовых организаций – с 1 июля вступили новые правила для компаний, которые выдают микрозаймы. Эксперт Михаил Беляев прокомментировал для радио Sputnik новые меры.
"Поэтому я согласен с Орешкиным, что этот рынок нужно стараться жестко ограничивать. ЦБ с этим работает, надо посмотреть, достаточно или нет. Сложно сказать", - добавил он.
Орешкин в начале июня заявил, что перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что "пузыря" на рынке потребкредитования нет, соответственно, нет и рисков финансовой стабильности в РФ, однако регулятор принимает превентивные меры для охлаждения этого рынка.
ЦБ в пятницу опубликовал доклад, в котором оценил вклад необеспеченных потребительских кредитов и автокредитов в рост ВВП в диапазоне 0,4–0,7%. Согласно выводам регулятора, рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП: в первом квартале 2019 года рост экономики мог бы замедлиться до нуля при отсутствии такой поддержки. В ответ Орешкин посоветовал Банку России не загонять население в долговую яму для роста экономики, - она должна расти за счет стимулирования инвестиций, а не текущего потребления.
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11 сентября 2018, 09:44Сказано в эфире - Радио Sputnik
Эксперт оценил планы по ограничению кредитной нагрузки россиянРоссиянам могут ограничить кредитную нагрузку, сообщают СМИ. Главный эксперт агентства ФинЭк Михаил Беляев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эти меры могут помочь избежать тупиковой ситуации с долгами.
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Алексей МоисеевМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
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