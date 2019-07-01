Минфин призвал жестко ограничить потребкредитование

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Долговая нагрузка россиян переходит за критический уровень и становится социальной проблемой, поэтому потребительское кредитование нужно жестко ограничивать, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Я считаю, что ситуация на рынке потребительского кредитования напряженная. Я считаю, что Центральный банк был не прав, когда сказал, что есть признаки пузыря на рынке ипотеки. Я считаю, что Орешкин (глава Минэкономразвития Максим Орешкин - ред.) прав, когда он говорит, что есть такие признаки на рынке потребкредитования, даже не столько пузыря, сколько мы переходим за критические уровни долговой нагрузки человека, и это уже становится социальной проблемой", - сказал Моисеев журналистам.

"Поэтому я согласен с Орешкиным, что этот рынок нужно стараться жестко ограничивать. ЦБ с этим работает, надо посмотреть, достаточно или нет. Сложно сказать", - добавил он.

Орешкин в начале июня заявил, что перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что "пузыря" на рынке потребкредитования нет, соответственно, нет и рисков финансовой стабильности в РФ, однако регулятор принимает превентивные меры для охлаждения этого рынка.