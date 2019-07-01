В Гонконге объявили красный уровень тревоги из-за протестов

ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Здание Законодательного собрания Гонконга эвакуировано в понедельник из-за агрессивного поведения участников протестов, говорится в заявлении на Здание Законодательного собрания Гонконга эвакуировано в понедельник из-за агрессивного поведения участников протестов, говорится в заявлении на сайте заксобрания

"Секретариат Законодательного собрания Гонконга объявил красный (наивысший) уровень опасности в понедельник 1 июля, это означает, что все, кто находится в здании заксобрания, должны покинуть его немедленно", - говорится в заявлении.

Красный уровень тревоги объявлен в здании Законодательного собрания города впервые за всю историю.

На эту меру секретариат пошел в связи с особо агрессивным поведением противников рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Протесты продолжаются в городе уже почти месяц, но в понедельник – в день 22-й годовщины передачи Гонконга Китаю – они приобрели особо агрессивный характер. Уже несколько часов демонстранты предпринимают попытки прорваться внутрь здания. Они бьют по закаленному стеклу всем, что попадается под руки - металлическими защитными ограждениями, обломками труб, подставками. Несмотря на то, что они уже смогли частично разбить несколько стеклянных дверей и могут через проделанные отверстия проникнуть в здание, делать это они не спешат, так как внутри их ожидают сотрудники правоохранительных органов.