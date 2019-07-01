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РИА Новости

В Гонконге объявили красный уровень тревоги из-за протестов

Вчера, 15:03
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© REUTERS / Tyrone Siu Демонстранты во время акции протеста в Гонконге. 9 июня 2019
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге. 9 июня 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Здание Законодательного собрания Гонконга эвакуировано в понедельник из-за агрессивного поведения участников протестов, говорится в заявлении на сайте заксобрания.
"Секретариат Законодательного собрания Гонконга объявил красный (наивысший) уровень опасности в понедельник 1 июля, это означает, что все, кто находится в здании заксобрания, должны покинуть его немедленно", - говорится в заявлении.
Красный уровень тревоги объявлен в здании Законодательного собрания города впервые за всю историю.
На эту меру секретариат пошел в связи с особо агрессивным поведением противников рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
Протесты продолжаются в городе уже почти месяц, но в понедельник – в день 22-й годовщины передачи Гонконга Китаю – они приобрели особо агрессивный характер. Уже несколько часов демонстранты предпринимают попытки прорваться внутрь здания. Они бьют по закаленному стеклу всем, что попадается под руки - металлическими защитными ограждениями, обломками труб, подставками. Несмотря на то, что они уже смогли частично разбить несколько стеклянных дверей и могут через проделанные отверстия проникнуть в здание, делать это они не спешат, так как внутри их ожидают сотрудники правоохранительных органов.
Полиция уже заявила, что все, кто войдет в здание, нарушат закон и будут немедленно задержаны. Власти призывают протестующих немедленно прекратить насилие.
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