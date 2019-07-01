Никем не узнанный Хью Джекман продавал кофе с грузовика

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Австралийский актер Хью Джекман продавал кофе жителям и туристам в Бостоне (штат Массачусетс), чтобы поддержать фермеров.
Boston baby! @laughingmanco pic.twitter.com/bJqY8ItBb2— Hugh Jackman (@RealHughJackman) 27 июня 2019 г.
Хью Джекман продавал кофе из грузовика. Машина принадлежит фонду актера Laughing Man. Покупатели не сразу узнали в продавце знаменитого актера, а когда поняли, кто наливает им кофе, стали ликовать. Хью Джекман снял видео о своей новой "роли", которое разместил в Твиттере.
Фонд Laughing Man, основанный актером в 2011 году, поддерживает фермеров, которые выращивают кофе.