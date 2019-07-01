Никем не узнанный Хью Джекман продавал кофе с грузовика

Хью Джекман продавал кофе из грузовика. Машина принадлежит фонду актера Laughing Man. Покупатели не сразу узнали в продавце знаменитого актера, а когда поняли, кто наливает им кофе, стали ликовать. Хью Джекман снял видео о своей новой "роли", которое разместил в Твиттере.