Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Брянском

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще 12 получили травмы в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Брянской области, сообщили РИА Новости в ГИБДД.

"В 13.30 на 139-м километре автодороги "Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь" водитель, управляя грузовой автомашиной Volvo с полуприцепом, при осуществлении разворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом Mercedes Sprinter, который следовал по маршруту Клинцы-Брянск", - рассказал собеседник агентства.