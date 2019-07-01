Комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки на девять месяцев, заявил Новак

ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал предложение о продлении сделки по сокращению нефтедобычи на девять месяцев на текущих условиях, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Все страны консенсусно поддержали, - те, кто участвовал, представители мониторингового комитета, а также другие министры участвовали сегодня. Все поддержали предложение общее о продлении на девять месяцев в тех параметрах сделки, которые были заключены в декабре прошлого года... JMMC рекомендовал странам ОПЕК и не-ОПЕК именно такой вариант дальнейшей кооперации", - заявил Новак.

"Квоты будут сохранены, тот же объем, который был и действовал в течение первого полугодия 2019 года", - добавил он.

Новак также сообщил, что более длительное сокращение добычи комитет не рассматривал: "Нет, таких предложений не было, рассматривали (продление - ред.) на шесть или на девять месяцев. Общее мнение было, что надо пройти будет зимний период, период низкого спроса, поэтому лучше продлять сразу девять месяцев".

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ будет определена 1-2 июля в Вене: в понедельник пройдет заседание министров ОПЕК, а во вторник - всех стран альянса.