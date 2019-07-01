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РИА Новости

Власти ДНР отвергли обвинения Киева в обстреле санитарного автомобиля

Вчера, 14:48
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КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Штаб операции объединенных сил Украины обвинил ополченцев Донбасса в обстреле санитарного автомобиля и гибели двух украинских военных, но власти самопровозглашенной ДНР отвергли обвинения и назвали их провокацией.
"Обстрелян санитарный автомобиль одного из подразделений объединенных сил", - говорится сообщении штаба в Facebook.
В материале уточняется, что инцидент произошёл около 10.50 во время выполнения украинскими военными медиками задач по эвакуации пострадавшего в районе населенного пункта Водяное.
"В результате прямого попадания ПТУРа (противотанковой управляемой ракеты - ред.) один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих ООС получили ранения. В частности, один из раненых - военный медик - находится в критическом состоянии", - говорится в сообщении. Позднее в штабе сообщили, что медик от полученных травм скончался.
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Власти ДНР отвергли обвинения Киева, назвав их провокацией.
"Подразделения Народной милиции ДНР не открывали огонь по санитарному автомобилю. Данное заявление сделано с целью провокации перед встречей в Минске. В течении нескольких дней противник пытается спровоцировать нас на ответный огонь плотными артиллерийскими обстрелами. Наши подразделения на провокации не отвечают, сохраняют контроль на линии соприкосновения. Заявление об обстреле санитарного автомобиля - очередное ложное обвинение", - сказал РИА Новости представитель Народной милиции ДНР
В ходе ежедневного брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил журналистам, что, потеряв надежду спровоцировать подразделения ДНР к ответному использованию запрещённого вооружения, руководство силовиков организовало подготовку видеорепортажей о якобы нарушениях Народной милицией режима прекращения огня.
"С этой целью с 28 июня по 18 июля вдоль всей линии соприкосновения работают съёмочные группы украинских телеканалов, а также специально приглашённые журналисты-фрилансеры из Австралии, Франции и Германии, которые ранее были замечены в несоблюдении норм журналистской этики", - сказал Безсонов журналистам.
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