Власти ДНР отвергли обвинения Киева в обстреле санитарного автомобиля

КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Штаб операции объединенных сил Украины обвинил ополченцев Донбасса в обстреле санитарного автомобиля и гибели двух украинских военных, но власти самопровозглашенной ДНР отвергли обвинения и назвали их провокацией.

"Обстрелян санитарный автомобиль одного из подразделений объединенных сил", - говорится сообщении штаба в Facebook.

В материале уточняется, что инцидент произошёл около 10.50 во время выполнения украинскими военными медиками задач по эвакуации пострадавшего в районе населенного пункта Водяное.

"В результате прямого попадания ПТУРа (противотанковой управляемой ракеты - ред.) один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих ООС получили ранения. В частности, один из раненых - военный медик - находится в критическом состоянии", - говорится в сообщении. Позднее в штабе сообщили, что медик от полученных травм скончался.

Власти ДНР отвергли обвинения Киева, назвав их провокацией.

"Подразделения Народной милиции ДНР не открывали огонь по санитарному автомобилю. Данное заявление сделано с целью провокации перед встречей в Минске. В течении нескольких дней противник пытается спровоцировать нас на ответный огонь плотными артиллерийскими обстрелами. Наши подразделения на провокации не отвечают, сохраняют контроль на линии соприкосновения. Заявление об обстреле санитарного автомобиля - очередное ложное обвинение", - сказал РИА Новости представитель Народной милиции ДНР

В ходе ежедневного брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил журналистам, что, потеряв надежду спровоцировать подразделения ДНР к ответному использованию запрещённого вооружения, руководство силовиков организовало подготовку видеорепортажей о якобы нарушениях Народной милицией режима прекращения огня.