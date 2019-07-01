Протестующие применили каустическую соду против гонконгских полицейских

ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Полиция Гонконга в понедельник обвинила участников протестов у здания законодательного собрания в применении каустической соды против служителей правопорядка, сообщает газета Полиция Гонконга в понедельник обвинила участников протестов у здания законодательного собрания в применении каустической соды против служителей правопорядка, сообщает газета South China Morning Post.

Ранее полиция Гонконга сообщила, что агрессивно настроенные демонстранты облили полицейских неизвестной жидкостью, в результате 13 сотрудников правоохранительных органов были госпитализированы.

Противники законопроекта об экстрадиции, которые вновь вышли на протесты в 22-ю годовщину передачи Гонконга Китаю, ведут себя намного агрессивнее, чем во все прошлые дни демонстраций. Собравшиеся у законодательного собрания уже предприняли несколько попыток прорваться внутрь здания, разбив стеклянные двери при помощи металлических предметов, включая защитные ограждения, обломки труб, подставки.

Каустическая сода или гидроксид натрия представляет собой активную щелочь, чаще всего ее используют для удаления сильных загрязнений и очистки канализационных труб. Вещество довольно опасно для человека, так как при попадании на кожу и слизистые может привести к сильному химическому ожогу.

Протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.