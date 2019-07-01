Паводковая ситуация в красноярском Канске не повлияла на работу ТЭЦ

КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Подъем уровня воды в реке Кан в городе Канске на востоке Красноярского края не повлиял на работу ТЭЦ, сообщили журналистам в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

Ранее сообщалось, что из-за дождей на востоке края осложнилась паводковая ситуация. В воскресенье в городе введен режим ЧС. По уточненным данным МЧС, подтопления жилых домов нет, подтоплено более 200 придомовых и дачных участков.

По данным энергетиков, уровень воды в реке Кан в понедельник превысил отметку 4,43 метра. На выработку электроэнергии и снабжение жителей города горячей водой ситуация не повлияла.

"Критичной отметкой для гидротехнических сооружений Канской ТЭЦ является уровень воды 6,6 метра, поэтому угрозы подтопления станции нет. Перед наступлением сезона паводков на нашем предприятии проведены профилактические мероприятия: проверка подъездных путей к станции, оценка состояния откачивающего и насосного оборудования, учения для персонала", — цитирует пресс-служба слова директора Канской ТЭЦ Виктор Владимирова.

В пресс-службе пояснили, что Канская ТЭЦ находится на правом берегу реки Кан. Большему риску подтопления подвержена левобережная часть города. В августе 1960 года паводок на реке вызвал настоящее наводнение. Максимальный уровень подъема воды составил 5,62 метра, затопило 2/3 левобережной территории Канска, но на работе ТЭЦ это не отразилось.