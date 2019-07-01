Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T14:47Z
https://ria.ru/20190701/1556086129.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155607/95/1556079523_0:186:1280:906_1036x0_80_0_0_bedc8792fe1fe1960604dee4236dd269.jpg
РИА Новости

Паводковая ситуация в красноярском Канске не повлияла на работу ТЭЦ

Вчера, 14:47
275
© Фото : МЧС РоссииНаводнение в Канском районе. 1 июля 2019
Наводнение в Канском районе. 1 июля 2019
© Фото : МЧС России
КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Подъем уровня воды в реке Кан в городе Канске на востоке Красноярского края не повлиял на работу ТЭЦ, сообщили журналистам в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).
Ранее сообщалось, что из-за дождей на востоке края осложнилась паводковая ситуация. В воскресенье в городе введен режим ЧС. По уточненным данным МЧС, подтопления жилых домов нет, подтоплено более 200 придомовых и дачных участков.
По данным энергетиков, уровень воды в реке Кан в понедельник превысил отметку 4,43 метра. На выработку электроэнергии и снабжение жителей города горячей водой ситуация не повлияла.
"Критичной отметкой для гидротехнических сооружений Канской ТЭЦ является уровень воды 6,6 метра, поэтому угрозы подтопления станции нет. Перед наступлением сезона паводков на нашем предприятии проведены профилактические мероприятия: проверка подъездных путей к станции, оценка состояния откачивающего и насосного оборудования, учения для персонала", — цитирует пресс-служба слова директора Канской ТЭЦ Виктор Владимирова.
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Вчера, 06:48
В Иркутской области восстановили электроснабжение в 19 населенных пунктах
В пресс-службе пояснили, что Канская ТЭЦ находится на правом берегу реки Кан. Большему риску подтопления подвержена левобережная часть города. В августе 1960 года паводок на реке вызвал настоящее наводнение. Максимальный уровень подъема воды составил 5,62 метра, затопило 2/3 левобережной территории Канска, но на работе ТЭЦ это не отразилось.
"Тем не менее за уровнем воды у водозабора станции ведется круглосуточное наблюдение. Контроль ведет персонал турбинного цеха, лично начальник смены станции и руководство. Вся информация оперативно передается в отдел ГО и ЧС Канска", - отмечают в СГК.
000001
Обсудить 0
Красноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Пострадавшие от паводка жители красноярского Канска получат компенсации
РИА
Новости
Наводнение в Канском районе. 1 июля 2019
Режим ЧС в подтопленной зоне Канска могут снять через 4-5 дней
Из Канска эвакуировали 17 человек из-за наводнения
В Воронежской области три машины задавили девушку
Лента
новостей
Министерство иностранных дел России
В МИД оценили проект американских сенаторов о средиземноморском партнерстве
В ДНР назвали заявление об обстреле полицейских в Донбассе провокацией
Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. 28 июня 2019
Новак позитивно оценил встречу с Зангане
Гражданин США Пол Уилан в суде
Посольство США сообщило об ухудшении состояния Пола Уилана
Двух пострадавших при взрыве газа в Коврове отправили в Нижний Новгород
Президент Украины Владимир Зеленский
Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
В Кузбассе водитель автобуса высадил потерявшегося восьмилетнего ребенка
Наводнение в Канском районе. 1 июля 2019
Из зоны подтопления в красноярском Канске эвакуировали более 180 человек
Два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП под Ростовом
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
В Иркутской области восстановили электроснабжение в 19 населенных пунктах
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фали
Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
01:00Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
00:59Источник: "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $500 миллионов
Лента новостейМолния