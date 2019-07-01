Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура России проводит проверку в связи с систематическими задержками выдачи багажа в московском международном аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте ведомства.

Газета "Ведомости" в воскресенье сообщила, что в Шереметьево снова возникли проблемы с обработкой багажа. По данным издания, 29 и 30 июня большое количество багажа (около 9 тысяч единиц) не было отправлено по назначению. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани, порядка 1,5 тысячи единиц багажа скопилось Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности.

"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комиссия сотрудников прокуратуры уже выехала на место для комплексного изучения ситуации и дачи ей правовой оценки.