В ДНР назвали заявление об обстреле полицейских в Донбассе провокацией

ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Заявление украинских силовиков о ранении двух сотрудников полиции в Донбассе является очередной провокацией накануне встречи контактной группы в Минске, заявили в понедельник РИА Новости в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее пресс-служба управления национальной полиции Украины в Донецкой области заявила, что в 30 июня наряд патрульной полиции попал под обстрел в подконтрольном Киеву населенном пункте Верхнеторецкое, пострадали двое правоохранителей. Возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт".

"Противник не прекращает обстрелы населенных пунктов республики из минометов и артиллерии, пытаясь спровоцировать нас на ответный огонь. Заявление об обстреле наряда полиции – очередная провокация, цель которой - обвинить нас в грубом нарушении минских соглашений накануне встречи контактной группы и сорвать шаги по мирному урегулированию конфликта в Донбассе", - сказал представитель Народной милиции.