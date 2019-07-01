Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T14:42Z
https://ria.ru/20190701/1556085961.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ДНР назвали заявление об обстреле полицейских в Донбассе провокацией

Вчера, 14:42
411
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Заявление украинских силовиков о ранении двух сотрудников полиции в Донбассе является очередной провокацией накануне встречи контактной группы в Минске, заявили в понедельник РИА Новости в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее пресс-служба управления национальной полиции Украины в Донецкой области заявила, что в 30 июня наряд патрульной полиции попал под обстрел в подконтрольном Киеву населенном пункте Верхнеторецкое, пострадали двое правоохранителей. Возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт".
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус
30 июня, 18:36
Экс-глава ЦРУ оценил ситуацию в Донбассе
"Противник не прекращает обстрелы населенных пунктов республики из минометов и артиллерии, пытаясь спровоцировать нас на ответный огонь. Заявление об обстреле наряда полиции – очередная провокация, цель которой - обвинить нас в грубом нарушении минских соглашений накануне встречи контактной группы и сорвать шаги по мирному урегулированию конфликта в Донбассе", - сказал представитель Народной милиции.
Он также не исключил, что "полицейские могли попасть под огонь во время "дружественной" перестрелки между украинскими подразделениями".
300010
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРУкраинаВ мире
Рекомендуем
Власти ДНР отвергли обвинения Киева в обстреле санитарного автомобиля
РИА
Новости
Министерство иностранных дел России
В МИД оценили проект американских сенаторов о средиземноморском партнерстве
Сбитый украинских беспилотник с агитационными листовками
В ЛНР сбили беспилотник с агитационными листовками
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в пересечении границы России
Лента
новостей
Ангела Меркель
Меркель надеется на компромисс по кандидатам на посты в Евросоюзе
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза оценил высказывание певицы Катамадзе
Гражданин США Пол Уилан в суде
Посольство США сообщило об ухудшении состояния Пола Уилана
Здание Генеральной прокуратуры Украины
Генпрокуратура Украины выдвинула новые обвинения против главы ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский намерен вновь просить Раду уволить Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о попытке срыва переговоров по прекращению огня в Донбассе
В ДНР заявили о гибели человека из-за обстрелов силовиков
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область
Зеленский потребовал наказать Климкина за ноту в адрес Москвы
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
Париж приветствует разведение сил в районе Станицы Луганской
Депутат Рады заявил о потребности в региональном статусе русского языка
Средства противовоздушной обороны Сирии
В Кремле прокомментировали воздушную атаку на окрестности Дамаска
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
01:00Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
00:59Источник: "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $500 миллионов
Лента новостейМолния