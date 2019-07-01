В ДНР назвали заявление об обстреле полицейских в Донбассе провокацией

ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Заявление украинских силовиков о ранении двух сотрудников полиции в Донбассе является очередной провокацией накануне встречи контактной группы в Минске, заявили в понедельник РИА Новости в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее пресс-служба управления национальной полиции Украины в Донецкой области заявила, что в 30 июня наряд патрульной полиции попал под обстрел в подконтрольном Киеву населенном пункте Верхнеторецкое, пострадали двое правоохранителей. Возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт".
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"Противник не прекращает обстрелы населенных пунктов республики из минометов и артиллерии, пытаясь спровоцировать нас на ответный огонь. Заявление об обстреле наряда полиции – очередная провокация, цель которой - обвинить нас в грубом нарушении минских соглашений накануне встречи контактной группы и сорвать шаги по мирному урегулированию конфликта в Донбассе", - сказал представитель Народной милиции.
Он также не исключил, что "полицейские могли попасть под огонь во время "дружественной" перестрелки между украинскими подразделениями".