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РИА Новости

Партия Порошенко обжаловала переименование проспекта в Харькове

Вчера, 14:34
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КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" в суде обжаловала решение Харьковского городского совета о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова, сообщила в понедельник пресс-служба партии.
Ранее Харьковский горсовет проголосовал за возвращение проспекту имени Жукова. Позже мэр города Геннадий Кернес сообщил, что подписал решение городского совета.
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"Харьковская территориальная организация партии "Европейская солидарность" подала иск в Харьковский окружной административный суд о признании противоправным и отмене решения городского совета, который вернул проспекту имени украинского правозащитника Петра Григоренко имя советского маршала Жукова", - говорится в сообщении.
Партия в своем иске отмечает, что городской совет Харькова "нарушил закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики".
С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
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