Партия Порошенко обжаловала переименование проспекта в Харькове

КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" в суде обжаловала решение Харьковского городского совета о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова, сообщила в понедельник пресс-служба партии.

Ранее Харьковский горсовет проголосовал за возвращение проспекту имени Жукова. Позже мэр города Геннадий Кернес сообщил, что подписал решение городского совета.

"Харьковская территориальная организация партии "Европейская солидарность" подала иск в Харьковский окружной административный суд о признании противоправным и отмене решения городского совета, который вернул проспекту имени украинского правозащитника Петра Григоренко имя советского маршала Жукова", - говорится в сообщении.

Партия в своем иске отмечает, что городской совет Харькова "нарушил закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики".