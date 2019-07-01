Лоза оценил высказывание певицы Катамадзе

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза сообщил РИА Новости, что он не пошел бы на концерт артиста, оскорбившего Россию и россиян, так так не смог бы поверить в искренность его эмоций во время выступления.

Грузинская певица Нино Катамадзе 30 июня написала в Facebook , что поддерживает протестующих в Грузии, которые требуют отставки главы МВД страны. Также певица написала в соцсети, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" в Москве 22 июня было последним концертом в России.

"Я бы не пошел на концерт человека, который во всеуслышание заявил, что я - гад, сволочь или что-то ему должен, потому что не смог бы поверить в искренность его эмоций во время выступления. А кому-то все равно", - сказал Лоза.

Отвечая на вопрос РИА Новости о том, стоит ли приглашать в страну артистов, которые считают Россию "агрессором", музыкант ответил, что не может решать за промоутеров.

"Я не могу решать за тех, кто приглашает артистов. Мотивы поступков у всех людей разные. Некоторые вообще любят поступать вопреки. Есть даже такие, которые любят, когда их унижают, хотя мне это непонятно", - сказал Лоза.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Катамадзе, отметив, что она многого не знает в политическом плане.

"Она очень талантлива, но, наверное, многого не знает в плане политики", - отметил Песков.