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РИА Новости
Культура

Лоза оценил высказывание певицы Катамадзе

Вчера, 14:32
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© РИА Новости / Сергей МамонтовМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза сообщил РИА Новости, что он не пошел бы на концерт артиста, оскорбившего Россию и россиян, так так не смог бы поверить в искренность его эмоций во время выступления.
Грузинская певица Нино Катамадзе 30 июня написала в Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии, которые требуют отставки главы МВД страны. Также певица написала в соцсети, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" в Москве 22 июня было последним концертом в России.
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"Я бы не пошел на концерт человека, который во всеуслышание заявил, что я - гад, сволочь или что-то ему должен, потому что не смог бы поверить в искренность его эмоций во время выступления. А кому-то все равно", - сказал Лоза.
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, стоит ли приглашать в страну артистов, которые считают Россию "агрессором", музыкант ответил, что не может решать за промоутеров.
"Я не могу решать за тех, кто приглашает артистов. Мотивы поступков у всех людей разные. Некоторые вообще любят поступать вопреки. Есть даже такие, которые любят, когда их унижают, хотя мне это непонятно", - сказал Лоза.
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В Кремле прокомментировали высказывание певицы Нино Катамадзе
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Катамадзе, отметив, что она многого не знает в политическом плане.
"Она очень талантлива, но, наверное, многого не знает в плане политики", - отметил Песков.
"Вы знаете, что в России очень любят грузинский народ и с большим уважением относятся к грузинскому народу. В России не могут воспринимать позитивно и точнее вообще не готовы воспринимать действия ультрас, действия экстремистов, националистов, тем более, если те агрессивные действия направлены против наших парламентариев", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что народ Грузии очень талантливый и в России его уважают.
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КультураПротесты в ГрузииЮрий ЛозаНино КатамадзеРоссияГрузия
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