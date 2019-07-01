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РИА Новости
Культура

Ирина Отиева призвала прекратить пиар Нино Катамадзе

Вчера, 14:31
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМузыкальный фестиваль Zavtra
Музыкальный фестиваль Zavtra
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Нужно перестать обсуждать тему отказа от дальнейших выступлений в России грузинской певицы Нино Катамадзе, так как это похоже на пиар, такое мнение в беседе с РИА Новости выразила заслуженная артистка России, российская джазовая певица Ирина Отиева.
"На мой взгляд, стоит прекратить заниматься пиаром этой джазовой певицы. Я не слышала ее песен и не видела ее выступлений", — сказала собеседница агентства.
Катамадзе 30 июня написала в фейсбуке, что поддерживает протестующих в Грузии, которые требуют отставки главы МВД страны. Она отметила, что 22 июня был ее "самый тяжелый концерт", от которого она "не могла отказаться из-за девятилетней незрячей девочки". Тогда она выступала в Москве с группой Insight на фестивале "Усадьба Jazz", где исполнила грузинскую песню "Сулико" под аккомпанемент ребенка — подопечного фонда Константина Хабенского. Также она написала в соцсети, что то выступление было ее последним концертом в России.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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