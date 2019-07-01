Ирина Отиева призвала прекратить пиар Нино Катамадзе

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Нужно перестать обсуждать тему отказа от дальнейших выступлений в России грузинской певицы Нино Катамадзе, так как это похоже на пиар, такое мнение в беседе с РИА Новости выразила заслуженная артистка России, российская джазовая певица Ирина Отиева.

"На мой взгляд, стоит прекратить заниматься пиаром этой джазовой певицы. Я не слышала ее песен и не видела ее выступлений", — сказала собеседница агентства.

Катамадзе 30 июня написала в фейсбуке, что поддерживает протестующих в Грузии, которые требуют отставки главы МВД страны. Она отметила, что 22 июня был ее "самый тяжелый концерт", от которого она "не могла отказаться из-за девятилетней незрячей девочки". Тогда она выступала в Москве с группой Insight на фестивале "Усадьба Jazz", где исполнила грузинскую песню "Сулико" под аккомпанемент ребенка — подопечного фонда Константина Хабенского. Также она написала в соцсети, что то выступление было ее последним концертом в России.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.