В Псковской области в ДТП с грузовиком погиб машинист рабочего поезда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Машинист рабочего поезда погиб, помощник машиниста госпитализирован в тяжелом состоянии, еще трое работников пострадали в ДТП на перегоне Заваруйка - Себеж в Псковской области, где грузовик выехал на железнодорожный переезд, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).

"Сегодня в 12.00 на перегоне Заваруйка - Себеж (Псковская область) водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся рабочим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения", - говорится в сообщении.

По информации ОЖД, в результате ДТП машинист поезда погиб, помощник машиниста госпитализирован в тяжелом состоянии. Также пострадали трое работников, находившихся в поезде.