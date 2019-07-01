Восьми украинским морякам предъявили обвинение в пересечении границы России

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Следствие предъявило восьми украинским морякам обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой, сообщил РИА Новости адвокат Николай Полозов.
"Начались следственные действия. На сегодняшний день обвинение предъявлено по части 3 статьи 322 - незаконное пересечение государственной границы России организованной группой - восьми морякам. У нас следственные действия расписаны до 9 июля", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обвинение предъявлено Евгению Семидоцкому, Юрию Будзыло, Богдану Небылице, Владимиру Терещенко, Андрею Опрыско, Андрею Драчу, Андрею Эйдеру и Сергею Попову.
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
8 декабря 2018, 17:56ФСБ назвала Крымский мост главной целью провокаций Украины