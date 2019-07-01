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РИА Новости

Сербские парламентарии поблагодарили Россию за поддержку в вопросе Косово

Вчера, 14:26
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сербские парламентарии благодарны России за ее позицию по Косово и блокировку вступления непризнанной республики в международные организации, заявил журналистам заместитель председателя Народной Скупщины Республики Сербия Джордже Миличевич.
"Мы выражаем особую благодарность РФ за поддержку Республики Сербия в плане борьбы за то, чтобы Косово и Метохия не стали членами международных организаций. В этом проявляется роль России как защитника и строителя более справедливого международного порядка, защитника международного права и целей, провозглашенных в уставе ООН. Русский народ понимает принципы, за которые мы выступаем, и реалии сегодняшнего мира, в которых мы за эти идеалы боремся", - заявил Миличевич журналистам в кулуарах Второго Международного форума "Развитие парламентаризма" в Москве.
Он также заверил, что Сербия никогда не будет вводить санкций против России.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
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Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
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