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РИА Новости

Россия и Ботсвана подтвердили настрой на развитие сотрудничества

Вчера, 14:26
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия и Ботсвана настроены на развитие сотрудничества, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова с назначенным послом Республики Ботсвана в Москве Чандапивой Нтетой, которая вручила копии верительных грамот.
"В ходе состоявшейся беседы был обсужден комплекс вопросов дальнейшего развития российско-ботсванских отношений, основанных на прочных традициях дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. При этом был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Габороне на углубление политического диалога, наращивание торгово-экономического и инвестиционного партнерства, расширение гуманитарных связей", - отмечается в сообщении.
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Михаил БогдановМИД РФБотсванаРоссияВ мире
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