Россия и Ботсвана подтвердили настрой на развитие сотрудничества

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия и Ботсвана настроены на развитие сотрудничества, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова с назначенным послом Республики Ботсвана в Москве Чандапивой Нтетой, которая вручила копии верительных грамот.

"В ходе состоявшейся беседы был обсужден комплекс вопросов дальнейшего развития российско-ботсванских отношений, основанных на прочных традициях дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. При этом был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Габороне на углубление политического диалога, наращивание торгово-экономического и инвестиционного партнерства, расширение гуманитарных связей", - отмечается в сообщении.