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РИА Новости

В Казани от удара током погиб виновник резонансного ДТП 2012 года

Вчера, 14:23
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КАЗАНЬ, 1 июл - РИА Новости. Следователи в Татарстане устанавливают обстоятельства гибели в цехе по производству металлоконструкций 27-летнего молодого человека, получившего удар током, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"Днем 25 июня в цехе металлоконструкций одного из предприятий на улице Кулагина города Казани было обнаружено тело 27-летнего местного жителя с признаками поражения электрическим током... По предварительной версии, погибший работал фотографом и приехал в организацию, чтобы отснять материал для буклетов", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".
По предварительной информации, несмотря на то, что в помещении никого из рабочих не было, в какой-то момент молодой человек поднялся на площадку обслуживания кран-балок и задел руками троллей, предназначенный для передачи электрической энергии. В результате поражения током мужчина скончался на месте.
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Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшим оказался Артём Точилкин, ставший в 2012 году виновником резонансного ДТП, в котором погибла врач Елена Смолягина, а пианистка Алсу Барышникова получила многочисленные травмы.
Авария, которая вызвала общественный резонанс и находилась на контроле у министра внутренних дел по Татарстану, произошла 22 апреля 2012 года. Как было установлено следствием и судом, первокурсник Российской академии правосудия Точилкин на автомобиле BMW выехал на полосу встречного движения, врезался в припаркованный автомобиль, обе машины отбросило на остановку автобуса, где стояли люди. Точилкин находился в состоянии наркотического опьянения, но свою вину признал частично. Тогда различные СМИ писали, что студенту эта авария сойдет с рук, поскольку его мать – известный в городе адвокат. По данным МВД, перед громким ДТП молодой человек был задержан за езду в нетрезвом виде и лишен водительских прав.
Вахитовский районный суд Казани в апреле 2013 года приговорил 19-летнего Точилкина к 4,5 годам лишения свободы в колонии-поселении, а также выплате в качестве компенсации морального вреда 1 миллиона рублей.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
19 июня, 16:29
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63113204
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