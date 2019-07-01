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РИА Новости

ФАС создаст комиссию для решения спорных вопросов на IT-рынке

Вчера, 14:20
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) создаст при своих экспертных советах по связи и информационным технологиям экспертную комиссию для решения спорных вопросов на этих рынках, сообщил журналистам заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин по итогам заседания этих советов.
"Одно из предложений, которое прозвучало на этом заседании состояло в том, чтобы сделать при экспертных советах ФАС по информационным технологиям и по связи так называемую конфликтную комиссию или орган по разрешению споров. При том, что могут необязательно нарушаться требования антимонопольного законодательства, но зачастую эти конфликтные ситуации ... требуют профессиональных интерпретаций, поэтому мы договорились, что такую комиссию создадим", - сказал Голомолзин.
Он уточнил, что в комиссию войдут представители ФАС и всех заинтересованных сторон, как ведомств, так и компаний.
Голомолзин уточнил, что сегодня, когда ситуация на рынке стремительно меняется, нужно уметь реагировать на возникающие вопросы.
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"Ситуация меняется, причём меняется кардинально, ... многократно увеличиваются объемы траффика, появляются новые виды траффика, мобильный интернет начинает развиваться семимильными шагами, новые технологии появляются, такие как 5G, конечно, в этом смысле рынки меняются существенным образом, меняется роль глобальных игроков и нужно уметь объективно реагировать на эту ситуацию", - объяснил он.
Замглавы ФАС уточнил, что окончательное решение будет принято в течение двух месяцев.
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