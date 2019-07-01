ФАС создаст комиссию для решения спорных вопросов на IT-рынке

"Одно из предложений, которое прозвучало на этом заседании состояло в том, чтобы сделать при экспертных советах ФАС по информационным технологиям и по связи так называемую конфликтную комиссию или орган по разрешению споров. При том, что могут необязательно нарушаться требования антимонопольного законодательства, но зачастую эти конфликтные ситуации ... требуют профессиональных интерпретаций, поэтому мы договорились, что такую комиссию создадим", - сказал Голомолзин.