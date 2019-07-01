В Иркутской области прошел перенесенный на резервный день из-за паводка ЕГЭ

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Иркутской области, пострадавшей от паводка, состоялся единый государственный экзамен (ЕГЭ), из-за погодных условий перенесенный на резервный день, 1 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

"В Иркутской области, пострадавшей из-за паводка, ЕГЭ также прошел во всех пунктах проведения экзаменов (ППЭ). В одном из ППЭ экзамен был перенесен из-за погодных условий с пятницы, 28 июня, на резервный день 1 июля. В остальных ППЭ экзамены в резервные сроки прошли по расписанию", - сообщает пресс-служба.

В результате дождевого паводка в Иркутской области в зоне подтопления оказались 83 населенных пункта в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов, в которых проживают около 32,7 тысячи человек, в том числе 4050 детей. По последним данным МЧС РФ, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, 744 пострадали, 153 госпитализированы.