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РИА Новости

В Иркутской области прошел перенесенный на резервный день из-за паводка ЕГЭ

Вчера, 14:20
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВид на подтопленные районы Тулуна
Вид на подтопленные районы Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Иркутской области, пострадавшей от паводка, состоялся единый государственный экзамен (ЕГЭ), из-за погодных условий перенесенный на резервный день, 1 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
"В Иркутской области, пострадавшей из-за паводка, ЕГЭ также прошел во всех пунктах проведения экзаменов (ППЭ). В одном из ППЭ экзамен был перенесен из-за погодных условий с пятницы, 28 июня, на резервный день 1 июля. В остальных ППЭ экзамены в резервные сроки прошли по расписанию", - сообщает пресс-служба.
В результате дождевого паводка в Иркутской области в зоне подтопления оказались 83 населенных пункта в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов, в которых проживают около 32,7 тысячи человек, в том числе 4050 детей. По последним данным МЧС РФ, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, 744 пострадали, 153 госпитализированы.
Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории. Самый массовый экзамен - по русскому языку - прошел 3 июня. ЕГЭ по физике и письменную часть по иностранным языкам школьники сдавали 5 июня, 7 и 8 июня проходила устная часть по иностранным языкам. Самый популярный ЕГЭ по выбору - обществознание - прошел 10 июня. Экзамены по биологии и информатике прошли 13 июня, они завершили сдачу ЕГЭ в основной период, резервные сроки завершились 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году экзамены сдают 750 тысяч человек.
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Вчера, 14:14
Рособрнадзор: резервный период ЕГЭ-2019 прошел в штатном режиме
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Паводок в Иркутской областиМЧСЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)РособрнадзорИркутская областьРоссияОбщество
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